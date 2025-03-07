Синоптики сообщили, какой будет погода в ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на то, что на календаре уже весна, серия северо-западных циклонов продолжает оказывать свое влияние на всю территорию Казахстана, принося с собой снег, метель на севере, и осадки в виде дождя и снега на юге страны, а также усиление ветра по всей республике.

Однако, уже 9 марта с запада начнет смещаться антициклон, который смещаясь все дальше на территорию РК обусловит прекращение осадков, и понижение температуры воздуха.

Уже 10 марта в северных регионах в ночные часы ожидается 12-20 градусов мороза.