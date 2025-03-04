Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни в трех мегаполисах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане:

5 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер южный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 4-6 мороза.

6 марта: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 1 мороза-1 тепла.

7 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 0-2 мороза.

Прогноз погоды по Алматы:

5 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 мороза, днем 2-4 тепла.

6 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 7-9 тепла.

7 марта: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, днем порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 5-7 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту:

5 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 8-10 тепла.

6 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 14-16 тепла.

7 марта: переменная облачность, осадки, временами сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 6-8 тепла.