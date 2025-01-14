Прогноз по золотым медалям на Азиатских играх сделал министр туризма и спорта
Игры стартуют в феврале.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах правительства сделал прогноз по золотым медалям в Казахстане, передает BaigeNews.kz.
"На предыдущих Азиатских играх команда заняла четвертое общекомандное место. В этих Азиатских играх мы рассчитываем на золотые медали в таких дисциплинах, как конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные виды спорта и биатлон.
Мы систематически готовились и не будем настраиваться на худший результат. В этих четырех видах спорта наша команда планирует показать высокие результаты, которые уже были подтверждены на этапах кубков, - сказал министр.
Напомним, что с 7 по 14 февраля в Китае пройдут IX зимние Азиатские игры. Знаменосцами на церемонии открытия играх выступят хоккеист Адиль Бекетаев и представляющая шорт-трек Ольга Тихонова.