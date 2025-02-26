Прогноз по ценам на бензин в Казахстане озвучил министр энергетики
Верхнюю планку определит рынок.
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев поделился прогнозом о том, до какого значения могут вырасти цены на бензин в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Глава ведомства отметил, что верхнюю планку определит рынок.
"Большое количество факторов влияют на цену. В том числе необходимость инвестиций в нефтегазовую инфраструктуру по всей цепочке - от добычи до переработки. Также затраты сетей, которые занимаются реализацией нефтепродуктов. Исходя из практики, если полностью отпустить рынок без каких-то мер регуляторного воздействия, то в идеале цены должны сравняться с соседними странами. На севере – с Российской Федерацией, на юге - с центральноазиатскими государствами", – сказал Алмасадам Саткалиев.
Государство не ставит планок с конкретной ценой. Минэнерго будет отслеживать социальную обстановку.
"Цена должна быть социально ответственной и не дестабилизировать рынок нефтепродуктов. Поэтому системно, планомерно она будет повышаться под контролем Агентства по защите и развитию конкуренции. Цена, если говорить о рыночных принципах, то в какой-то период, наверное, будет выравниваться на уровне России", – отметил министр.
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