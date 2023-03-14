Прогноз по инфляции пересмотрели в Казахстане

Национальный Банк в феврале завершил очередной прогнозный раунд. Прогноз инфляции был пересмотрен до 9-12% в текущем году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как отметил председатель Национального Банка Галымжан Пирматов, в Казахстане месячная динамика инфляции после достижения пика в марте 2022 года постепенно снижается, немного ускорившись в феврале текущего года до 1,3 процента. Но она остается волатильной и на уровне, превышающем среднегодовые значения за пять лет.

"В годовом выражении инфляция в феврале достигла 21,3 процента. Национальный Банк в феврале завершил очередной прогнозный раунд. С учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов, прогноз инфляции был пересмотрен до 9-12 процентов в текущем году, 6-8 процентов - в 2024 году, в 2025 году сохранен без изменений – 4-6 процента", - сказал в ходе заседания Правительства глава Нацбанка.

Он объяснил, что сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие.

"Внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических цепочек, стимулирующей фискальной политикой, высокими инфляционными ожиданиями. Отмечу, что фактор возможного роста регулируемых цен в результате проведения назревших реформ не учтен в базовом прогнозе Национального Банка", - проинформировал Галымжан Пирматов.

Он напомнил, что 24 февраля Национальный Банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75 процента годовых.

"Сохранение базовой ставки в первой половине 2023 года на текущих значениях будет способствовать стабилизации инфляции и постепенному ее снижению до таргетируемых уровней в среднесрочной перспективе. По таргету инфляции отмечу, что с середины прошлого года Национальным Банком проводится работа по проведению исследований для оценки соответствия действующих целевых значений инфляции складывающимся условиям во внутренней экономике и меняющимся условиям во внешней среде", - пояснил председатель Нацбанка.

Также он сообщил, что 25 апреля Национальный Банк проведет научно-практическую конференцию на тему "Стратегические вопросы денежно-кредитной политики. Вызовы новой экономической реальности", где будут представлены результаты исследований Национального Банка, международных организаций и академического сообщества по вопросам денежно-кредитной политики в РК.