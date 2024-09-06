Прогноз по экономике Казахстана озвучил глава Нацбанка

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, как будет развиваться экономика Казахстана, передаёт BaigeNews.

"Мы считаем, что в следующем году у нас будет больше достижений, и наши прогнозы более консервативные, чем прогнозы других. Тем не менее мы ожидаем рост в 2024-2025 годах", - сказал Тимур Сулейменов на форуме Astana Finance Days.

Он отметил, что Казахстан имеет хорошие финансовые резервы в объеме более 6 млрд долларов.

"У нас также есть резервы Нацбанка, более 42 млрд. Также у нас есть и пенсионный фонд. Поэтому в целом, государственные резервы на которые мы можем полагаться, представляют порядка 150 млрд. И это хорошая подушка безопасности, которую мы можем использовать для обеспечения финансовой стабильности", - добавил глава Нацбанка.

В целом, говоря о макроэкономической ситуации в Казахстане, он указал на важность обеспечения доступа к торговле и привлечении инвестиций.