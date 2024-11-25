Прогноз по добыче нефти в Казахстане снижен в 2024 году

В Казахстане снижен прогноз добычи нефти на 2024 год, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает BaigeNews.kz.

По итогам 10 месяцев объем добычи нефти составил 73,5 млн тонн. Прогноз добычи нефти на этот год составляет 88,4 млн тонн.

"Снижение добычи по сравнению с планом связано с проведением капитальных ремонтов на крупных месторождениях - Тенгизе и Кашагане. Кроме того, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским газоперерабатывающим заводом. На снижение уровня добычи также влияет выполнение обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+", - сказал министр на правительственном часе в Мажилисе.

Казахстан участвует в соглашении ОПЕК+. Для Казахстана, как и для других стран, установлены определенные обязательства на 2024 год (текущие 1,468 млн баррелей в сутки), уточнил министр. Он подчеркнул, что выполнение условий соглашения необходимо для поддержания стабильности на мировом рынке нефти.