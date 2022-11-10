Прогноз на нокаут в бою Алимханулы — Бентли сделали в России

Фото: sports.kz

Российский Youtube-канал "Лаборатория бокса" сделал прогноз на бой казахстанского боксёра Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО) и британца Дензела Бентли (17-1-1, 14 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Жанибек постоянно наседает и подхватывает, а наседание — это то, что не любит Бентли. Ещё Жанибек любит бить левой рукой — бывает у него такой боковой, вперёд направленный. А Бентли любит защищаться плечом, и, по сути, под этот удар у него как раз есть брешь. Мой общий прогноз: Жанибек на него насядет и, скорее всего, даже нокаутирует", — считает автор канала.

Бой Алимханулы — Бентли состоится в Лас-Вегасе (США) утром 13 ноября. На кону будет стоять титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, который принадлежит казахстанскому боксеру.

Прямая трансляция боя Алимханулы — Бентли начнется в 08:00 по астанинскому времени. Посмотреть этот поединок в прямом эфире можно будет на телеканале "Хабар".