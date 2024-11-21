Прогноз на доллар, часовой пояс и республиканский бюджет - обзор BaigeNews

Какова судьба курса доллара рассказали сегодня в кулуарах Сената. Вырастет ли доллар до 600 тенге? Трехлетний бюджет вернули на доработку в Мажилис. Что не понравилось сенаторам? Десятки миллионов на изучение влияния единого часового пояса на казахстанцев. Кто займётся этой работой и за чей счет? Об этих и других новостях недели узнаете в обзоре BaigeNews.kz.