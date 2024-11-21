  • 21 Ноября, 20:48
  • BAIGENEWS

Прогноз на доллар, часовой пояс и республиканский бюджет - обзор BaigeNews

Может ли американская валюта вырасти до 600 тенге?

Сегодня, 20:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 20:15
Сегодня, 20:15
126
Фото: BaigeNews.kz

Какова судьба курса доллара рассказали сегодня в кулуарах Сената. Вырастет ли доллар до 600 тенге? Трехлетний бюджет вернули на доработку в Мажилис. Что не понравилось сенаторам? Десятки миллионов на изучение влияния единого часового пояса на казахстанцев. Кто займётся этой работой и за чей счет? Об этих и других новостях недели узнаете в обзоре BaigeNews.kz.

Самое читаемое

Наверх