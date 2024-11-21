Прогноз на доллар, часовой пояс и республиканский бюджет - обзор BaigeNews
Может ли американская валюта вырасти до 600 тенге?
Сегодня, 20:15
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Сегодня, 20:15Сегодня, 20:15
126Фото: BaigeNews.kz
Какова судьба курса доллара рассказали сегодня в кулуарах Сената. Вырастет ли доллар до 600 тенге? Трехлетний бюджет вернули на доработку в Мажилис. Что не понравилось сенаторам? Десятки миллионов на изучение влияния единого часового пояса на казахстанцев. Кто займётся этой работой и за чей счет? Об этих и других новостях недели узнаете в обзоре BaigeNews.kz.
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