В Жамбылской области разгорается резонанс после видеообращения Алии Кожабековой — сотрудницы регионального подразделения Комитета по правовой статистике и специальным учётам при Генеральной прокуратуре. В своём заявлении она обвинила коллег в систематическом удалении информации из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР), что, по её словам, позволяет манипулировать статистикой по преступности и уводить от ответственности виновных, передаёт BaigeNews.kz.

"Удаление сведений стало обыденным делом. Виновные уходят от наказания, а такие, как я, становятся жертвами прогнившей системы правоохранительных органов", — заявила Кожабекова.

На фоне растущего внимания к её словам, в Генеральной прокуратуре оперативно отреагировали. По их информации, Управление собственной безопасности выехало на место и провело проверку всех доводов, озвученных заявительницей.

"Факты, изложенные в публичном выступлении сотрудницы, не нашли подтверждения", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Между тем, обращение Кожабековой продолжает распространяться в соцсетях и мессенджерах, вызывая бурную дискуссию среди пользователей. Одни видят в её словах смелость и попытку обнажить внутренние проблемы системы. Другие — не исключают возможность личного конфликта или давления.

В конце марта генпрокурор Казахстана поручил усилить борьбу с подростковой преступностью и ДТП.