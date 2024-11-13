Профилактика суицидов и бытового насилия: в Туркестанской области наказали работников образовательных учреждений
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В Туркестанской области под председательством прокурора региона Тлеубердиева М. на Координационном совете подведены итоги проверок в образовательных учреждениях и рассмотрена эффективность принимаемых мер по профилактике бытового насилия и суицидов среди несовершеннолетних. На совещании заслушаны принятые уполномоченными органами меры в данном направлении и обсуждены системные правонарушения, выявленные в ходе проверок, а также причины суицидов среди подростков и бытового насилия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"По результатам проверки в сфере образования к дисциплинарной ответственности привлечены 1 377 лиц, к административной ответственности 4 090 лиц, защищены права более 121 000 детей, государству возвращено более 730 млн тенге.
Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту необоснованного перечисления государственных средств на сумму более 4 млрд тенге, на сегодня возвращено более 530 млн тенге", ― говорится в сообщении.
По итогам совещания прокурор области Тлеубердиев М. поручил уполномоченным органам активизировать меры и усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе по предупреждению бытового насилия и суицидов среди несовершеннолетних.
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