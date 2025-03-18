Профилактика паводков: взрывные работы на реках проводят в ЗКО
Сегодня, 12:23
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Сегодня, 12:23Сегодня, 12:23
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Для предотвращения угрозы весеннего паводка на реке Ор в селе Коктау Хромтауского района Актюбинской области были проведены работы по ликвидации ледяных заторов, передаёт BaigeNews.kz.
На участке площадью 1200 кв. м. лед начал трескаться, что позволило значительно расширить русло реки и обеспечить свободный сток воды. Эти меры сыграют ключевую роль в предотвращении возможных затоплений и улучшат ситуацию с паводковыми водами в регионе.
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