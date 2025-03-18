Для предотвращения угрозы весеннего паводка на реке Ор в селе Коктау Хромтауского района Актюбинской области были проведены работы по ликвидации ледяных заторов, передаёт BaigeNews.kz.

На участке площадью 1200 кв. м. лед начал трескаться, что позволило значительно расширить русло реки и обеспечить свободный сток воды. Эти меры сыграют ключевую роль в предотвращении возможных затоплений и улучшат ситуацию с паводковыми водами в регионе.