Профилактика паводков: взрывные работы на реках провели в ВКО
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На реке Курчум, недалеко от села Теректы-булак, были проведены профилактические взрывные работы, направленные на предотвращение заторов льда, передаёт BaigeNews.kz.
Отметим, взрывами удалось успешно раздробить ледяные массы на площади 14 040 кв.м, что значительно улучшило пропускную способность реки и снизило риски подтопления близлежащих населённых пунктов.
Для обеспечения безопасности на месте работ была организована работа группы спасателей ДЧС ВКО, готовых оперативно вмешаться в случае необходимости. Это важное мероприятие стало частью круглосуточного мониторинга рек, который продолжается в Восточном Казахстане. Специалисты активно принимают все меры для защиты региона от возможных паводков, обеспечивая безопасность и спокойствие местных жителей.
Ранее мы сообщали, накануне, 27 марта, Канат Бозумбаев проверил готовность регионов к паводкам.
Отметим, в Казахстане продолжаются активные меры по предотвращению паводков и минимизации ущерба от возможных наводнений.
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