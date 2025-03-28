На реке Курчум, недалеко от села Теректы-булак, были проведены профилактические взрывные работы, направленные на предотвращение заторов льда, передаёт BaigeNews.kz.

Отметим, взрывами удалось успешно раздробить ледяные массы на площади 14 040 кв.м, что значительно улучшило пропускную способность реки и снизило риски подтопления близлежащих населённых пунктов.

Для обеспечения безопасности на месте работ была организована работа группы спасателей ДЧС ВКО, готовых оперативно вмешаться в случае необходимости. Это важное мероприятие стало частью круглосуточного мониторинга рек, который продолжается в Восточном Казахстане. Специалисты активно принимают все меры для защиты региона от возможных паводков, обеспечивая безопасность и спокойствие местных жителей.

Ранее мы сообщали, накануне, 27 марта, Канат Бозумбаев проверил готовность регионов к паводкам.

Отметим, в Казахстане продолжаются активные меры по предотвращению паводков и минимизации ущерба от возможных наводнений.