С 12 по 18 мая при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан в столице проводится Неделя репродуктивного здоровья, в рамках которой в медицинских организациях, школах, колледжах и молодежных центрах города проходят десятки просветительских и профилактических мероприятий, передает BaigeNews.kz.

Об этом на брифинге в Службе коммуникаций сообщила руководитель Управления общественного здравоохранения города Алия Рустемова, передает официальный сайт акимата Астаны.

Неделя репродуктивного здоровья проводится с участием профильных государственных органов, неправительственных и международных организаций.

Главная цель инициативы — повышение информированности населения, в первую очередь подростков и молодежи, о вопросах репродуктивного здоровья, планирования семьи, профилактики заболеваний и вакцинации.

"Репродуктивное здоровье — это не просто один из приоритетов, это основа благополучия общества, здоровье будущих поколений и залог устойчивого развития нации", — подчеркнула Алия Рустемова.

На сегодня в Астане функционируют 12 молодежных центров здоровья, которые охватывают возрастную категорию от 10 до 29 лет. За 2024 год в эти центры обратилось около 110 тысяч молодых граждан, из них 59% — девушки, 41% — юноши, что говорит о высокой востребованности подобных инициатив среди молодежи.

Фото Акимат г. Астаны.

Особое внимание в ходе недели уделяется профилактике вируса папилломы человека (ВПЧ) — инфекции, напрямую связанной с развитием рака шейки матки. В Казахстане с сентября 2024 года стартовала вакцинация девочек 11 лет от ВПЧ.

Сегодня вакцинация против ВПЧ — это эффективный и научно обоснованный инструмент в борьбе с онкозаболеваниями. Чем раньше будет проведена вакцинация — тем выше уровень защиты для будущих женщин Казахстана.

В рамках просветительской кампании также обсуждаются инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), включая ВИЧ, и современные методы профилактики. Врачи рассказывают об эффективных, безопасных и доступных методах контрацепции.

Один из ключевых акцентов Недели является предгравидарная подготовка, направленная на укрепление здоровья будущих родителей до зачатия ребенка. Она включает консультации с врачами, сдачу необходимых анализов, вакцинацию, а также формирование здоровых привычек — правильное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек. Такой осознанный подход способствует успешному вынашиванию беременности и рождению здорового малыша.

По словам специалистов, состояние здоровья родителей до беременности напрямую влияет на здоровье будущего ребенка. Поэтому кабинеты планирования семьи при ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) продолжают свою активную работу, консультируя горожан по вопросам безопасного материнства и контрацепции.

"Каждый гражданин имеет право быть информированным о своем репродуктивном здоровье и иметь доступ к качественным медицинским услугам. Наша цель — формировать ответственное, осознанное и здоровое общество. Ведь здоровье каждого человека — это здоровье всей нации", - подчеркнула Алия Рустемова.

Неделя репродуктивного здоровья — это не разовая кампания, а часть системной работы, направленной на укрепление общественного здоровья, поддержку молодежи и создание условий для формирования здоровой семьи.