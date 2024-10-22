Профи-боксёр Абильхан Аманкул вернулся в национальную сборную

Боксёр Абильхан Аманкул, выступавший на профи-ринге, приступил к тренировкам с национальной командой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он планирует принять участие в чемпионате страны.

"Я выступал в профессиональном боксе. Однако там не было боев. Практически полтора года не выходил на ринг, но продолжал тренировки. Последние два месяца я отдыхал. Сейчас начал тренироваться вместе со сборной. Планирую выступить на чемпионате Казахстана, а дальше уже будет видно", - приводит слова Аманкула пресс-служба КФБ.

Аманкул пров`л в профи пять боев. Четыре из них он выиграл, один завершился вничью.