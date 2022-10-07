Профессор Шур Берган: Казахстан находится на очень увлекательном пути

Руководитель департамента образования совета Европы, почётный доктор Дублинского городского университета, профессор Шур Берган поделился своим мнением о роли высшего образования в Казахстане, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства высшего образования и науки РК.

Профессор Шур Берган, эксперт BFUG, высоко оценил развитие университетов Казахстана.

"Я считаю, что Казахстан развивается на очень высокой скорости. Я тут не был восемь лет и вижу стремительный прогресс не только в развитии страны, но и университетов. Заметил открытость, также заметил, что все проводится на одинаковом уровне как на казахском, так и на английском. Это очень хорошо и для национальной культуры, и для международного пространства высшего образования. Я думаю, что Казахстан находится на очень увлекательном пути, и высшее образование в значительной степени является его важной частью", сказал профессор Шур Берган.