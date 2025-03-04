В Казахстане образование становится не только важной частью жизни, но и хорошо оплачиваемым делом, передаёт BaigeNews.kz. В стране работает около 400 тысяч педагогов в 8 тысячах школ, и с каждым годом условия для учителей улучшаются.

С 2020 года, по указанию Президента, заработная плата педагогов была увеличена в два раза, что позволило повысить их финансовое благосостояние. В 2023 году к этому добавилось дополнительное повышение на 30% для воспитателей детских садов и педагогов, привлекаемых в технические и профессиональные учебные заведения. А с принятием Закона "О статусе педагога" зарплата учителей стала зависеть от множества факторов: образования, квалификации, стажа и даже дополнительных занятий, таких как спортивные секции и наставничество.

Педагоги с высокими квалификациями могут получать приличные надбавки:

Педагог-мастер — 50%

Педагог-исследователь — 40%

Педагог-эксперт — 35%

Педагог-модератор — 30%

Особое внимание уделяется педагогам, работающим в сельской местности, — их зарплата на 25% выше, чем у городских коллег.

В 2024 году средняя заработная плата учителя в Казахстане составляет 352 тысячи тенге в городе и 435 тысяч тенге в сельской местности. А те, кто работает на полторы ставки, могут рассчитывать на 581 тысячу тенге в месяц.

Кроме того, Казахстан стал одним из немногих стран, где педагоги получают поощрения за достижения в области образования, подготовку победителей олимпиад и получение наград. В 2024 году 89 педагогов стали лауреатами государственных премий, сумма которых составила 3,6 миллиона тенге (1000 МРП).

Эти меры свидетельствуют о значительных шагах Казахстана в сторону повышения статуса учителей, улучшения их условий труда и материального положения.