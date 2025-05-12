12 мая Казахстан, как и многие страны мира, отмечает Международный день медицинской сестры — профессиональный праздник, который объединяет сестринские сообщества из 141 страны, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодняшний день в системе здравоохранения Казахстана работают более 190 тысяч медицинских работников среднего звена, среди которых свыше 146 тысяч — медицинские сестры. Около 55 тысяч из них трудятся в сельской местности, играя ключевую роль в обеспечении доступности медицинских услуг.

С каждым годом роль медсестер в системе здравоохранения страны значительно возрастает. Расширение их функционала и делегирование полномочий позволили им стать важной частью командной модели оказания медицинской помощи. Это улучшило маршрутизацию пациентов, снизило нагрузку на врачей и повысило доступность и качество медицинских услуг.

Сегодня медсестры расширенной практики могут самостоятельно осуществлять:

первичный прием и динамическое наблюдение пациентов;

ведение медицинской документации и электронных записей;

выписку бесплатных рецептов по назначению врача через информационные системы;

регулирование потока пациентов, запись на прием;

регистрацию активов и прикрепление населения к организациям ПМСП.

Кроме того, они проводят диспансеризацию, консультируют и обучают пациентов, участвуют в профилактических мероприятиях, включая вакцинации и скрининги, и помогают укреплять здоровье населения на всех уровнях медицинской помощи.

В Казахстане подготовка медсестер осуществляется в 94 медицинских колледжах, среди которых 22 — государственные и 72 — частные. Каждый год в стране выпускается более 23 тысяч специалистов, а за последние шесть лет более 20 тысяч медсестер с дипломами прикладного бакалавриата нашли работу в медицинских учреждениях.

В рамках празднования Международного дня медицинской сестры, с 14 по 16 мая в Казахстане пройдет Международный форум "Инновации и перспективы развития сестринской службы" в Туркестане и Международная научно-практическая конференция "Внедрение наилучших практик независимого сестринского дела в РК" в Кызылорде.