Профессиональный лыжник спровоцировал лавину в горах Алматы
Сегодня, 20:27
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Сегодня, 20:27Сегодня, 20:27
210Фото: pixabay.com
Алматинские спасатели выехали для транспортировки мужчины 33-35 лет, который во время катания на лыжах по левому "плечу" ледника Туюксу спровоцировал сход лавины, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, в службу спасения обратился друг пострадавшего. По предварительной информации, оба мужчины профессионально занимались этим видом спорта.
Для спуска пострадавшего дополнительно выехали сотрудники ДЧС, "Казселезащита".
Между тем, в ДЧС города Алматы ранее предупреждал жителей и гостей города отложить поход в горы в связи с погодными условиями.
А в пресс-службе "Шымбулака" опровергли информацию о сходе лавины на территории курорта.
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