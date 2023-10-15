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Профессиональный лыжник спровоцировал лавину в горах Алматы

Сегодня, 20:27
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 20:27
Сегодня, 20:27
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Фото: pixabay.com

Алматинские спасатели выехали для транспортировки мужчины 33-35 лет, который во время катания на лыжах по левому "плечу" ледника Туюксу спровоцировал сход лавины, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, в службу спасения обратился друг пострадавшего. По предварительной информации, оба мужчины профессионально занимались  этим видом спорта.

Для спуска пострадавшего дополнительно выехали сотрудники ДЧС, "Казселезащита".

Между тем, в ДЧС города Алматы ранее предупреждал жителей и гостей города отложить поход в горы в связи с погодными условиями.

А в пресс-службе "Шымбулака" опровергли информацию о сходе лавины на территории курорта.

 

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