Проезд в Тургенское ущелье закрыли для всех из-за угрозы селей

Проезд в Тургенское ущелье на неопределённый срок закрыли для автотранспорта и туристов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке, решение принято во исполнение протокола Комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций Алматинской области.

"В целях предупреждения возможных ЧС в селеопасный период на дороге село Турген - Батан - Обсерватория Асы (с 7 по 26 километры), а также имеющейся угрозы создания селевого потока со стороны морённых озер №2 и №5 в бассейне реки Тургень, РГУ Иле-Алатауский государственный национальный природный парк принимает следующие меры: с 3 июля до особого распоряжения будет ограничен проезд через экологический пост Тургенского филиала Иле-Алатауского ГНПП для автотранспорта, отдыхающих и туристов на селеопасные участки", - сказано в сообщении на странице парка.