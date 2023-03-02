Проезд в столичных автобусах будет бесплатным 19 марта

Фото: astana.gov.kz

19 марта в Казахстане состоятся выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. В день выборов в столице проезд в автобусах будет бесплатным как на городских, так и пригородных маршрутах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику с 6:00 до 23:00ч. С 20 марта, в понедельник, общественный транспорт будет работать в штатном режиме с оплатой по безналичному расчёту.