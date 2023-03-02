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astana.gov.kz Сегодня, 11:45
162
Сегодня, 11:45
162
Фото: astana.gov.kz

Проезд в столичных автобусах будет бесплатным 19 марта

19 марта в Казахстане состоятся выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. В день выборов в столице проезд в автобусах будет бесплатным как на городских, так и пригородных маршрутах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику с 6:00 до 23:00ч. С 20 марта, в понедельник, общественный транспорт будет работать в штатном режиме с оплатой по безналичному расчёту.

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#проезд #общественный транспорт #выборы
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:45
162
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