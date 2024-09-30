Проезд в автобусах Астаны будет бесплатным 6 октября
Сегодня, 13:09
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Сегодня, 13:09Сегодня, 13:09
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В день проведения республиканского референдума, проезд в городских и пригородных маршрутах будет бесплатным, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акимата.
"Общественный транспорт работает с 06:00 ч. до 23:00 ч. С 7 октября, понедельник, общественный транспорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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