Проезд в автобусах Астаны будет бесплатным 6 октября

В день проведения республиканского референдума, проезд в городских и пригородных маршрутах будет бесплатным, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акимата.

"Общественный транспорт работает с 06:00 ч. до 23:00 ч. С 7 октября, понедельник, общественный транспорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.