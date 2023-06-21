"Проезд с пересадкой" на межгосударственных поездах запустили в Казахстане

В Казахстане запустили услугу "Проезд с пересадкой" на поезда межгосударственного сообщения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

"С 20 июня АО "Пассажирские перевозки" запустило услугу "Проезд с пересадкой" на поезда межгосударственного сообщения. Эта работа ведётся в рамках реализации проектов по развитию интермодальных перевозок", - говорится в сообщении.

Теперь пассажиры при отсутствии прямого сообщения или свободных мест на межгосударственные направления могут выбрать маршрут с пересадкой с поезда на поезд. Услугой можно воспользоваться при покупке билетов на сайте bilet.railways.kz.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились сроки продажи билетов на поезда.