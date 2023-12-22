Проезд по улице Сыганак откроют в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 25 декабря в Астане восстановят движение по улице Сыганак, часть которой была перекрыта с августа, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу компании CTS.
В столице завершили работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак на пересечении с улицами Сауран и Акмешит, необходимой для проекта LRT.
"С 25 декабря восстанавливается движение по улице Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до моста "Арыс" (южная сторона). Движение будет осуществляться согласно схеме организации дорожного движения, согласованной с Управлением административной полиции. В настоящее время завершается демонтаж временных конструкций и очистка участка", - сообщили в компании.
Напомним, для строительства эстакады с 25 августа было полностью ограничено движение по южной стороне вдоль улицы Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан и ограничено частично по северной стороне (две полосы) вдоль улицы Сыганак на участке от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра.
"Просим всех участников дорожного движения обратить внимание на изменение в организации дорожного движения при проезде перекрестков и учесть эту информацию при планировании своих поездок", - добавили в CTS.
Самое читаемое
- Казахстанка оказалась в реанимации после приёма китайских препаратов
- Убили и сожгли тело: Подозреваемых в убийстве нашли в землянке в Алматы
- Скандал в самолете: известный казахстанский певец и актёр ударил бортпроводницу по голове
- Волк пытался утащить в лес беременную женщину в Каркаралинске
- Принял звонок умирающей за шутку: оператора ДЧС судят в Актобе