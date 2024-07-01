Проезд по улице Ходжанова закроют до 15 сентября в Алматы

В Алматы ограничат движение по улице Ходжанова для замены трубопровода, введённого в эксплуатацию в 1976 году, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ТОО "Алматинские тепловые сети", с 3 июля по 15 сентября будет закрыт проезд по улице Ходжанова от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1097,5 метра, введённого в эксплуатацию с 1976 года, проходящего под проезжей частью. Теплотрасса ТМ1 обеспечивает распределение подачи теплоснабжения (горячая вода, отопление) и связывает между собой котельные "Южная" и "Орбита"", - сообщили в компании.

Подача горячей воды потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.