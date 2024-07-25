Проезд по центральному проспекту временно перекроют в Алматы
Сегодня, 18:26
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Сегодня, 18:26Сегодня, 18:26
98Фото: baigenews.kz
В Ауэзовском районе Алматы временно закроют проезд на одном из участков по проспекту Абая для проведения ремонтных работ на теплосетях, передаёт BaigeNews.kz.
"С 22:00 25 июля до 8:00 26 июля движение автотранспорта в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто по проспекту Абая от улицы Алтынсарина до станции метро "Сарыарка" (парк Family) в западном направлении. Движение будет открыто в восточном направлении", - сообщили в акимате мегаполиса.
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.