Проезд по трассам закрыли в трёх регионах Казахстана
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На пяти республиканских дорогах в трёх областях Казахстана введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В области Жетысу перекрыт проезд по трассам "Сарыозек - Коктал" км 141-142 (мост Конбе) и "Ушарал - Достык - граница КНР" км 84-164 (Коктума - Достык).
В области Улытау - дорога "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 216-424 (граница Кызылординской области - Жезказган).
В Кызылординской области ограничение действует на трассах "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 12-216 (Кызылорда - граница области Улытау) и "граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 1474-1806 (село Айтеке би - Кызылорда).
Для содержания дорог задействованы 854 единицы спецтехники и 2 161 специалист.
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