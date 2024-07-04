Проезд по нескольким улицам ограничат в Алматы

В Алматы вводят ограничение на движение автомототранспорта по нескольким улицам. Это связано с плановой реконструкцией и ремонтом теплосетей, передаёт BaigeNews.kz.

В Ауэзовском районе с 22:00 4 июля до 12:00 5 июля закроют проезд по улице Сулейменова от улицы Токтабаева до улицы Черепанова в южном направлении. Движение транспорта в северном направлении будет открыто.

В Бостандыкском районе с 5 июля по 15 сентября будет закрыто движение в обе стороны для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1 240 метров, введённого в эксплуатацию с 1976 года, проходящего под проезжей частью.