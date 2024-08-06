Проезд перед спорткомплексом "Барыс Арена" перекроют в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дороги по местному проезду перед СК "Барыс Арена", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

"Участок местного проезда по проспекту Туран между улицами Орынбор и Бухар Жырау будет перекрыт полностью с 7 по 9 августа. Два остановочных пункта "Бизнес-центр The Square" и "СК Барыс-Арена" на период перекрытия обслуживаться городским общественным транспортом не будут", - сообщили в акимате.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты передвижения.