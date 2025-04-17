Проезд на LRT в Астане может стоить от 100 до 200 тенге
Окончательная цена пока не определена.
Сегодня, 14:20
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Сегодня, 14:20Сегодня, 14:20
105Фото: clrt.kz
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о предварительной стоимости проезда на легкорельсовом транспорте (LRT), передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, окончательная цена пока не определена, однако ориентировочно она останется в пределах от 100 до 200 тенге.
На встрече с жителями района Сарайшык он пояснил, что изначально при разработке финансово-экономического обоснования проезд оценивался в 200 тенге. Позже обсуждалась возможность повышения тарифа, однако Касымбек заверил, что цена будет "разумной и приемлемой" для жителей.
Ожидается, что запуск LRT в Астане состоится в сентябре.
Ранее мы сообщали, что аким Астаны объяснил судьбу столичных парковок.
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