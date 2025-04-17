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  • 17 Апреля, 15:49
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Проезд на LRT в Астане может стоить от 100 до 200 тенге

Окончательная цена пока не определена.

Сегодня, 14:20
АВТОР
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clrt.kz Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20
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Фото: clrt.kz

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о предварительной стоимости проезда на легкорельсовом транспорте (LRT), передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, окончательная цена пока не определена, однако ориентировочно она останется в пределах от 100 до 200 тенге.

На встрече с жителями района Сарайшык он пояснил, что изначально при разработке финансово-экономического обоснования проезд оценивался в 200 тенге. Позже обсуждалась возможность повышения тарифа, однако Касымбек заверил, что цена будет "разумной и приемлемой" для жителей.

Ожидается, что запуск LRT в Астане состоится в сентябре.

Ранее мы сообщали, что аким Астаны объяснил судьбу столичных парковок.

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