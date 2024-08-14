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Проезд к остановке на одном из проспектов Астаны временно перекрыли

14 Августа, 08:59
АВТОР
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Проезд к остановке на одном из проспектов Астаны временно перекрыли 14 Августа, 08:59
14 Августа, 08:59
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В связи с ремонтными работами перекрыт проезд к остановочному пункту "Салтанат Сарайы" по проспекту Кабанбай батыра в направлении моста Караоткел, передаёт BaigeNews.

"Маршруты №№ 18, 28, 32, 37, 44, 45, 52, 70 временно не осуществляют посадку/ высадку пассажиров на данном остановочном пункте", - говорится в сообщении компании City Transportation Systems.

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