Проезд к остановке на одном из проспектов Астаны временно перекрыли
14 Августа, 08:59
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14 Августа, 08:5914 Августа, 08:59
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В связи с ремонтными работами перекрыт проезд к остановочному пункту "Салтанат Сарайы" по проспекту Кабанбай батыра в направлении моста Караоткел, передаёт BaigeNews.
"Маршруты №№ 18, 28, 32, 37, 44, 45, 52, 70 временно не осуществляют посадку/ высадку пассажиров на данном остановочном пункте", - говорится в сообщении компании City Transportation Systems.
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