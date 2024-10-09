Проекты в автомобилестроении обсудил Токаев с главой Национальной Ассамблеи Республики Корея

Президент Казахстана встретился с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея У Вон Шиком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул, что первый визит У Вон Шика в качестве председателя Национальной Ассамблеи Республики Корея в Казахстан является ярким свидетельством особых отношений между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил динамичное развитие многогранного сотрудничества с Южной Кореей, являющейся одним из ключевых партнёров Казахстана в Азии.

Президент выразил поддержку усилиям сторон по активизации межпарламентского взаимодействия, которое служит важным механизмом в деле дальнейшего укрепления политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

У Вон Шик поблагодарил президента Казахстана за оказанное гостеприимство и подтвердил приверженность углублению казахско-корейских отношений по всему спектру направлений.

Собеседники обсудили ход реализации текущих и перспективных совместных проектов, в том числе в сферах автомобилестроения, энергетики, промышленности, образования и культуры.

Подчёркнута важность поддержания диалога на всех уровнях, включая встречи в рамках многосторонних площадок.