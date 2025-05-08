Проекты простаивают — миллиарды уходят: сенатор требует реформу строительных процедур
Избегать повторных корректировок и экономить бюджетные средства призвал депутат.
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Сенатор Бекбол Орынбасаров озвучил депутатский запрос Премьер-Министру Олжасу Бектенову с предложением пересмотреть нормы, касающиеся срока действия проектно-сметной документации, используемой для строительства объектов за счёт бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz.
"Согласно действующим правилам, если строительство не начато в течение трёх лет после утверждения ПСД, она считается устаревшей и требует корректировки. В случае, если в течение года после запланированной даты начала строительства не проведены конкурсные процедуры и не предусмотрено финансирование, сметная часть подлежит корректировке без изменения проектных решений", — отметил сенатор.
Он отметил, что в текущей ситуации подобные требования приводят к значительным финансовым издержкам для местных исполнительных органов. Так, в Мангистауской области для 12 проектов в сфере культуры и спорта общей стоимостью 14,5 млрд тенге требуется дополнительно 4,5 млрд тенге при внесении корректировок. А для 35 дорожных проектов региона, стоимостью 45,8 млрд тенге, необходимо ещё 13,7 млрд тенге.
"При задержке финансирования, несмотря на наличие положительного заключения экспертизы, сроки проведения процедур значительно затягиваются, а проекты теряют актуальность. Это создаёт дополнительную нагрузку на бюджеты акиматов. В связи с этим, предлагаю либо продлить срок действия утверждённой ПСД, либо установить, что сметная часть проекта остаётся актуальной в течение двух лет, чтобы избежать повторных корректировок и экономить бюджетные средства", - предложил депутат Бекбол Орынбасаров.
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