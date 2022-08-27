Проекты по развитию потенциала женщин в IT-сфере представили в Нур-Султане

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В столице встреча-презентация с предпринимательницами сферы IT-технологий и бизнеса, передает BaigeNews.kz. В ходе встречи участники обсудили вопросы развития возможностей женщин в цифровой экономике и внедрения в практику социально-значимых IT-проектов для женщин и детей.

"Главные приоритеты в этой работе - расширение условий для партнёрства, выявление ценных талантов и содействие в реализации экономического и социального потенциала женских инициатив. Эта встреча – очередной шаг в решении этих вопросов", - сказала заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева.

Встреча прошла в рамках двух рабочих сессий. В ходе первой сессии был поднят ряд инициатив по совершенствованию законодательной практики и институциональному укреплению межсекторального сотрудничества. Специальным гостем сессии стала Жаркын Щеглова, амбассадор программы Google Women Techmakers в Казахстане. В качестве спикеров на данной площадке выступили руководитель ОФ "Цифровая трансформация", президент TechnoWomen Азиза Шужеева, генеральный директор ТОО "Центр развития цифровой экономики" Бикеш Курмангалиева, исполнительный директор Первого кредитного бюро Асем Нургалиева, генеральный директор кампании "Договор24" Елена Седых и директор департамента трансформации и проектного управления АО "Казпочта" Елена Чекаева.