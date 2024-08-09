  • 9 Августа, 17:08
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Проекты "Первое рабочее место" и "Контракт поколений" упразднят в Казахстане

Сегодня, 15:41
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Минтруда Сегодня, 15:41
Сегодня, 15:41
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Фото: Минтруда

Минтруда и социальной защиты населения разработаны поправки в постановление "Об утверждении перечня субсидируемых рабочих мест, требований к лицам, трудоустраиваемым на субсидируемые рабочие места, размеров и сроков субсидирования их заработной платы", передаёт BaigeNews.kz.

Документ размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 августа.

Он предусматривает упразднение проектов "Первое рабочее место" и "Контракт поколений" и увеличение числа категорий участников молодёжной практики.

"В соответствии с заключёнными трудовыми договорами лицам, трудоустроенным в рамках проектов "Первое рабочее место" и "Контракт поколений", будет предоставлено право на продолжение участия в этих проектах до завершения установленных сроков работы", - сообщили в министерстве.

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