Проекты "Первое рабочее место" и "Контракт поколений" упразднят в Казахстане

Минтруда и социальной защиты населения разработаны поправки в постановление "Об утверждении перечня субсидируемых рабочих мест, требований к лицам, трудоустраиваемым на субсидируемые рабочие места, размеров и сроков субсидирования их заработной платы", передаёт BaigeNews.kz.

Документ размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 августа.

Он предусматривает упразднение проектов "Первое рабочее место" и "Контракт поколений" и увеличение числа категорий участников молодёжной практики.