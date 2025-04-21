Проекты молодых казахстанцев вдохновили Токаева
Президент похвалил молодежь за экологические и патриотические инициативы.
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Президент Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль молодежи в построении будущего Казахстана. Выступая на молодежном мероприятии, он подчеркнул, что многие проекты, представленные молодыми казахстанцами, отражают искреннюю заботу об окружающей среде и бережное отношение к родной земле, передаёт BaigeNews.kz.
Глава государства отдельно упомянул инициативы Даны Есенгали и Камилы Кышкашбаевой, отметив их креативность и патриотизм.
"У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Никто за нас не наведет порядок и чистоту на нашей земле. Поддержание чистоты — долг каждого гражданина", — сказал Президент.
Он напомнил, что за последние годы в стране произошли кардинальные преобразования, направленные на построение Справедливого государства, и выразил уверенность, что ключевая роль в этом процессе принадлежит молодому поколению.
"Я искренне верю в вас и возлагаю большие надежды! Уверен, что благодаря патриотичным, образованным и трудолюбивым молодым людям Казахстан станет справедливым, чистым, безопасным и процветающим государством", — подытожил Токаев.
Ранее сообщалось, что глава государства выступил на экологическом фестивале "Таза Қазақстан".
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