Проект закона "О кредитных рейтинговых агентствах" разработали в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект закона "О кредитных рейтинговых агентствах", передаёт BaigeNews.kz.

Проект подготовлен для развития казахстанской инфраструктуры независимой оценки кредитных рисков, обеспечения участников финансового рынка качественными, объективными и доступными рейтинговыми услугами.

Сейчас рынок рейтинговых услуг в Казахстане представлен тремя международными агентствами - Moody’s, S&P и Fitch, основными клиентами которых являются компании квазигосударственного сектора, а также финансовые институты. Услуги этих агентств дорогостоящие, особенно для частных компаний среднего эшелона.

"Законопроект направлен на развитие инфраструктуры финансового рынка, которая является важным элементом в дальнейшем развитии рынка корпоративных облигаций. Расширение количества игроков будет способствовать снижению стоимости рейтинговых услуг для казахстанских компаний, включая МСБ, а также повышению информированности инвесторов о кредитных рисках на фондовом рынке, что повысит защиту прав неквалифицированных инвесторов. Законопроект позволит создать новый центр компетенций в области оценки кредитных рисков и повысит автономию финансового сектора, снижая зависимость от международных и иностранных рейтинговых агентств", - отметили в АРФРР.

При разработке проекта закона учтены рекомендации ведущих международных организаций, таких как IOSCO (Международная организация комиссий по ценным бумагам), Базельского комитета по банковскому надзору. Дополнительно проанализированы директивы Европейского Союза, (Директива 1060/2009).