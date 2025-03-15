Аким области Абай Берик Уали посетил побережье озера Алаколь, чтобы лично оценить состояние туристической зоны и обсудить её развитие, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Как сообщил глава района Маканшы, на берегу есть единственная прогулочная зона — Арбат, который давно нуждается в обновлении. Скамейки, шатры и другие конструкции изношены, а в разгар сезона места для отдыхающих не хватает. Поэтому решено построить ещё один Арбат, чтобы создать комфортные условия для туристов и поддержать местный бизнес. ПСД уже разработан, а участок под строительство определён, аким области поддержал проект и поручил приступить к работе.

Но этим проблемы курорта не ограничиваются. Не хватает электроэнергии, что приводит к перебоям в работе гостиниц и баз отдыха. Вопрос утилизации отходов остаётся нерешённым — отсутствие специализированного полигона приводит к появлению стихийных свалок. Также туристы жалуются на нехватку общественных туалетов, детских и спортивных площадок.

Аким области подчеркнул, что Алаколь — одно из ключевых мест отдыха в регионе, и его необходимо развивать. Для этого планируют создать Управление туризма, а сам вопрос вынесут на обсуждение в областном маслихате.

"О развитии отечественного туризма постоянно говорит Глава государства. Для этого в области создадим Управление туризма. Рассмотрим данный вопрос на предстоящей сессии областного маслихата. Алаколь обладает огромным потенциалом. Нужно комплексно модернизировать инфраструктуру побережья. Окажем необходимую поддержку", — заявил Берик Уали.

Работа по улучшению курорта уже началась, и власти обещают держать её под контролем.