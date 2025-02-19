Ученик десятого класса Александровской школы Костанайского района Виктор Рыжков под руководством учителя Виталия Базаркина создал систему, которая предотвращает разрушение мостов при резком повышении уровня воды, передает BaigeNews.kz.

Идея проекта возникла у Виктора после весенних паводков 2024 года.

Автоматизированная система реагирует на критическое повышение уровня воды: датчики фиксируют угрозу, а программируемый микроконтроллер Arduino активирует механизм подъема моста, защищая его от разрушения даже при сильном течении.

"Моя цель — создать систему, которая поможет людям и инфраструктуре быть готовыми к паводкам. В ходе работы мы столкнулись с трудностями при выборе механизма подъема, но смогли успешно реализовать нашу идею", — делится десятиклассник.

По данным министерства просвещения, разработка демонстрирует высокий потенциал для практического применения. В будущем Виктор планирует усовершенствовать модель, добавив функцию ступенчатого подъема моста и интеграцию радиомодуля, который будет автоматически отправлять уведомления экстренным службам, позволяя им оперативно реагировать на изменения.

Проект уже получил признание, заняв первое место в республиканском конкурсе инновационных идей "Первый шаг к великому изобретению" в номинации "Техническое конструирование в области промышленности".