Кабель по дну Каспия хотят протянуть Казахстан, Азербайджан и Узбекистан

Главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума подписали меморандум о сотрудничестве по соединению энергетических систем республик, передаёт BaigeNews.kz.

Документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путём прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран для торговли зелёной энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отметил, что ранее сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия.

"В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи зелёной энергии в страны Европейского Союза. На основе вышеизложенного между министерствами энергетики трёх стран проработан проект меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана", - сказал Саткалиев.

По данным главы Минэнерго Казахстана, обсуждены и согласованы базовые подходы по реализации данного проекта и казахстанское ведомство всецело готово к дальнейшему полноценному взаимодействию.