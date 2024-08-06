Кабель по дну Каспия хотят протянуть Казахстан, Азербайджан и Узбекистан
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Главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума подписали меморандум о сотрудничестве по соединению энергетических систем республик, передаёт BaigeNews.kz.
Документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путём прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран для торговли зелёной энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отметил, что ранее сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия.
"В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи зелёной энергии в страны Европейского Союза. На основе вышеизложенного между министерствами энергетики трёх стран проработан проект меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана", - сказал Саткалиев.
По данным главы Минэнерго Казахстана, обсуждены и согласованы базовые подходы по реализации данного проекта и казахстанское ведомство всецело готово к дальнейшему полноценному взаимодействию.
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