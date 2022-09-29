Проект политической платформы обсудили на конференциях территориальных филиалов AMANAT

Фото: AMANAT

Более 14 тысяч членов AMANAT по всей стране приняли участие в 225 конференциях территориальных филиалов партии. Они обсудили проект новой политической платформы и избрали делегатов для участия в конференциях филиалов партии всех областей, а также городов Астана, Алматы, Шымкент, которые состоятся уже завтра, передаёт BaigeNews.kz.

В столице конференции прошли в четырёх районах города. В их работе приняли участие 275 человек.

Как считает делегат конференции Есильского районного филиала партии, член первичной партийной организации (ППО) "Қоғам" Ерден Ордабек, платформа придаст новый импульс развитию политического диалога.

"В платформе нашли отражение все основные направления развития нашего общества, по сути документ учитывает все чаяния и надежды казахстанцев. Проект прошёл несколько этапов обсуждения среди партийцев. Уверен, что платформа станет объединяющим документом как для партийцев со стажем, так и для новоиспеченных членов", – сказал он.

Исполнительный секретарь филиала "Бірлік" города Астана Чингисхан Кожахметов обратил внимание на то, что подавляющее большинство партийцев поддержали проект политической платформы.

"Единство и стабильность сейчас как никогда нужны нашей стране, и эти незыблемые ценности прописаны в платформе. Она предназначена не только для членов партии, но и для всех граждан Казахстана. Этот тот программный документ, который задаст вектор развития для всей страны", – сказал он.

В Восточно-Казахстанской области 11 территориальных конференций собрали в общей сложности одну тысячу членов партии.

Как отметил депутат Усть-Каменогорского городского маслихата, поэт-драматург Аскерхан Хуанбай, история, судьба и будущее нашего народа заключены в родном языке.

"Казахский язык является основой и опорой нашей тысячелетней культуры и цивилизации, очень важно, что это указано в тексте платформы. Необходимо уделять еще большее внимание поддержке государственного языка, защите наших национальных ценностей, традиций и обычаев. Я хочу сказать, что мы полностью поддерживаем инициативы политической платформы", – говорит народный избранник.

В Павлодарской области в работе конференций 13 территориальных филиалов приняли участие 842 члена партии. В формате "мозгового штурма" проект новой политической платформы обсудили в областном филиале молодёжного крыла "Жастар Рухы".

"Молодёжь – будущее нашей страны, и все глобальные решения, принимаемые на высоком уровне, в первую очередь коснутся их. Поэтому особо важно, чтобы каждый молодой человек внёс свой вклад, внимательно изучил и обсудил текст со сверстниками. Говорить о платформе, вносить свои предложения – то, что будет делать каждый член молодёжного крыла", – рассказала председатель Павлодарского областного филиала "Жастар Рухы" Санира Жусупова.



А в Западно-Казахстанской области 700 членов партии собрались на 13 конференциях территориальных филиалов AMANAT.

"Наша задача – сохранить территориальную целостность и незыблемость Казахстана, укрепить его безопасность, улучшить благосостояние народа. Мы поддерживаем реформы Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Они направлены на модернизацию политической системы страны. Перед нами стоит задача успешной реализации этих реформ, чтобы создать Справедливый Казахстан, основанный на демократических принципах", – заявила делегат Уральской городской конференции, директор школы Азима Губашева.

По итогам заседаний конференций территориальных филиалов избраны делегаты для участия в конференциях региональных филиалов партии.

Напомним, 6 октября в Астане состоится внеочередной XXIV Съезд партии AMANAT. В его работе примут участие делегаты со всех регионов страны.