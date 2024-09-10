Проект Общенационального Плана мероприятий одобрили в правительстве
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В правительстве одобрили проект Общенационального Плана мероприятий, передаёт BaigeNews. Отмечается, что документ направлен на качественное и оперативное решение поставленных главой государства задач.
"Представленный проект Общенационального Плана мероприятий направлен на качественное и оперативное решение поставленных Главой государства задач. Правительством и акиматами будут приниматься активные меры по обеспечению устойчивого роста экономики и повышению социального благополучия наших граждан. Необходимо обеспечить своевременную разработку законопроектов, указанных в Плане, привлечь к этой работе экспертов, провести глубокую аналитику и обсуждение", - заявил Олжас Бектенов.
Проработаны должны быть, по его словам, и все вопросы финансирования.
"Необходимо отказаться от излишних трат. Бюджетные средства направлять только на первоочередные и стратегические цели. Главная задача – эффективно и своевременно исполнить мероприятия Плана", - резюмировал премьер.
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