Проект новой политической платформы партии Amanat обсуждают в первичках

Фото: Amanat

Члены более четырёх тысяч первичных партийных организаций Amanat по всей стране обсуждают проект новой политической платформы партии. Также в ходе заседаний ППО избираются делегаты для участия в конференциях территориальных филиалов партии, сообщает BaigeNews.kz.

Акушерка Алматинского городского родильного дома №4 Тамара Хван, выступая на собрании первичной партийной организации "Денсаулык", отметила важность таких направлений, как благополучие семьи и здоровье нации.

"Партийцы регулярно отражают в своих программных документах и инициативах работу по повышению качества здравоохранения, на деле демонстрируя заботу о благополучии наших граждан", — поделилась Тамара Хван.

В свою очередь, член первичной партийной организации "Кызылординское отделение магистральной сети" Сабыр Бимухамедов отметил, что новый программный документ объединяет точку зрения и мнение большинства партийцев.

"Каждому партийцу была предоставлена возможность озвучить свое мнение касательно документа через сбор предложений со всех регионов и социологический опрос. В целом отрадно, что Amanat, являясь главной политической силой страны, продолжает отстаивать интересы каждого гражданина", — добавил Сабыр Бимухамедов.

В Павлодаре члены ППО на базе трамвайного управления города совместно с депутатами областного маслихата от партии акцентировали внимание на том, что приоритетом платформы является благосостояние каждого гражданина.

"У нас нет времени для того, чтобы сидеть и изучать целые тома документации. Для нас важна простота и доступность, и проект новой политической платформы как раз отвечает этим принципам. Могу сказать, что для нас очень важно, что главенствующим в направлении работы партии остается человек и его благосостояние", — поделился мнением сотрудник предприятия "Трамвайное депо им. Д. Махмудова" Сайлаубек Асыханов.

Член фракции Amanat в областном маслихате Серик Джартыбаев подчеркнул, что новый документ отражает тысячи мнений рядовых партийцев.

"Для меня как директора колледжа информационных технологий, важно, что особое внимание в платформе уделено вопросам сферы образования на всех уровнях, начиная с дошкольного воспитания наших детей. Вся политическая платформа партии Amanat направлена на построение справедливого Казахстана", — сказал Серик Джартыбаев.

В Карагандинской области руководитель ППО "Государственный архив" Елена Черная подчеркнула, что новая платформа — главный идеологический документ партии Amanat, отвечающий современным реалиям.

"Платформа содержит в себе видение будущего, ориентиры развития, принципы. Она делает нас еще на один шаг ближе к построению более Справедливого Казахстана", — сказала Елена Черная.

По итогам заседаний ППО также избраны делегаты для участия в конференциях территориальных филиалов партии.

Напомним, 6 октября в Астане состоится внеочередной XXIV съезд партии Amanat. В работе съезда примут участие делегаты со всех регионов страны.