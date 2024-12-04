Проект "Наркостоп": Как в Алматы оказывают помощь наркозависимым

В Казахстане зарегистрировано более 18 тысяч наркозависимых, среди которых почти три тысячи человек молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, а около 100 — дети и подростки. Однако в МВД утверждают, что реальное количество наркозависимых может в пять раз превышать официальные данные, так как многие боятся становиться на учет. В связи с этим часто наркозавивмые и их родсвтенники обращаются за анонимной помощью в специализированные центры. Корреспондент BaigeNews.kz узнала какую помощь оказывает проект "Наркостоп" в Алматы.

В Алматы в 2021 году был запущен проект "Наркостоп", направленный на информирование населения о проблемах наркозависимости. Проект также предоставляет психологическую помощь и юридические консультации людям и семьям, столкнувшимся с данной проблемой.

Руководитель проекта Нуржан Жакупов отмечает, что анонимность является ключевым фактором, который привлекает людей, так как они не чувствуют страха перед раскрытием личных данных.

"В нашей культуре существует стигматизация проблемы — казахский менталитет часто предполагает, что "уят болады". Родители склонны скрывать наркозависимость своих детей, опасаясь общественного осуждения, вместо того чтобы обратиться к специалистам. Мы не ведем списки имен и не фиксируем личные данные, чтобы не отпугнуть тех, кто нуждается в помощи. Это позволяет нам проводить все процедуры без лишнего стресса для клиентов", — рассказал он.

Целевая аудитория проекта — молодежь от 14 до 35 лет. Однако специалисты центра готовы помочь и людям старшего возраста.

"За четыре года работы мы получили до пяти тысяч звонков в год на call-центр, что подтверждает актуальность проблемы. Это значительное количество обращений, которое показывает, что проблема актуальна. В нашем фронт-офисе мы также принимаем людей офлайн. Но их количество намного меньше тех, кто обращается в колл-центры. В среднем, мы обрабатываем около 30 кейсов в месяц", — поделился Жакупов.

Фото: Наркостоп

Проект также проводит образовательные мероприятия, охватывающие около 10 тысяч человек ежегодно, включая занятия в школах, колледжах, университетах и спортивные соревнования.

Важной частью работы является борьба с интернет-рекламой наркотиков с помощью киберволонтеров, которые сотрудничают с правоохранительными органами.

"Наши волонтеры собирают информацию о сайтах и локациях, где распространяются наркотики. Это важная часть нашей работы, направленная на борьбу с наркозависимостью. Мы стремимся сделать интернет более безопасным для молодежи", — рассказал спикер.

Нуржан Жакупов также рассказал о тяжелых случаях, когда семьи теряют надежду на выздоровление близких. Так, например, мать троих детей, продала свою машину, чтобы оплатить реабилитацию сына.

Однако этого хватило лишь на несколько сеансов. Женщина обратилась за помощью в центр "Наркостоп" в надежде устроить сына в частную клинику.

"Поэтому мы иногда предоставляем льготные места в частных реабилитационных клиниках, которые в рамках социальной ответственности готовы брать льготников. Но у них есть единственное условие: наркозависимый сам должен хотеть вылечиться. В их случаи он не хотел, а у этой женщины есть еще двое детей", — расказывает Нуржан.

По словам руководителя проекта, в Казахстане стоимость одного сеанса реабилитации составляет около 500 тысяч тенге. Для полной ремиссии необходимо пройти больше 20 процедур.

При этом если наркозависимый не хочет лечиться, то помочь ему будет сложно. В таких ситуациях сдаются даже сами родители.

"Наркозависимым нельзя доверять решать свою судьбу. Это психическое отклонение. Ответственность в такие моменты должны брать на себя родители", — сказал он.

Нуржан Жакупов считает, что необходимо развивать идеологическое воспитание детей с раннего возраста. По его словам, наркозависимость — это лишь одно из проявлений девиантного поведения, и важно работать с детьми до 14 лет.

"Государственная политика должна охватывать все аспекты воспитания, включая профилактику наркомании. Мы предлагаем создать концепцию идеологического воспитания, чтобы предотвратить проблемы в будущем. Это поможет формировать здоровое общество", — рассказал Нуржан Жакупов.

Одной из причин наркозависимости среди молодежи является отсутствие доступного досуга. Жакупов подчеркнул, что многие наркозависимые начинают употреблять наркотики от скуки.

"Мы должны работать над тем, чтобы предоставить альтернативы, которые помогут избежать наркозависимости. Это важный шаг в борьбе с этой проблемой", — пояснил Жакупов.

Нуржан Жакупов подчеркнул, что родителям следует обращать внимание на поведенческие изменения у детей, такие как агрессия и потеря интереса к прежним увлечениям. Также стоит насторожиться, если ребенок начинает терять вес или постоянно просит деньги.

"Эти признаки могут указывать на проблемы с наркотиками. Мы рекомендуем родителям быть внимательными и открытыми к общению с детьми. Это поможет выявить проблемы на ранней стадии", — резюмировал он.

Отметим, круглосуточный call-центр проекта "Narkostop" оказывает информационную поддержку людям, страдающим от наркотической зависимости, а также их близким. Опытный психолог-аддиктолог помогает определить наличие зависимости, поддерживает и мотивирует на выздоровление.

Также наркозависимые могут обратиться в группы поддержки. Здесь участники могут открыто говорить о своих переживаниях, не опасаясь осуждения. Группы помогают развивать навыки преодоления зависимости, восстанавливать утраченные связи с семьей и друзьями, а также находить поддержку в кругу единомышленников.

При этом близкие наркозависимых часто становятся созависимыми, ощущая ответственность за жизнь и поступки зависимого. Программа "12 шагов", используемая по всему миру, помогает людям выйти из этого состояния. Такие группы самопомощи также работают в Алматы.

Кроме того, проект "Narkostop" предоставляет бесплатные юридические консультации для наркозависимых и их семей.