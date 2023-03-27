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Проект Нархоза признала одним из лучших Европейская экономическая комиссия
Европейская экономическая комиссия ООН признала научный проект Университета Нархоз одним из лучших, передаёт BaigeNews.kz.
Объединенная рабочая группа по воде и промышленным авариям Европейской экономической комиссии - одной из пяти региональных комиссий ООН - пригласила директора Института устойчивого развития Казахстана при Университете Нархоз на экспертную встречу для представления его научного проекта как одного из инновационных решений по предотвращению загрязнения окружающей среды.
Во встрече приняли участие международные эксперты в сфере промышленности и экологии для выявления и обсуждения лучших практик и новых инновационных решений в области защиты окружающей среды от промышленного загрязнения.
"Наша научная инновация в области природных решений направлена на использование природных ресурсов для защиты, управления и восстановление экосистем, пострадавших от человеческой деятельности. Фитозахват является инновационным решением, поскольку он разработан на основе методологии максимизации пользы для здоровья населения с использованием зеленых технологий. Эта работа имеет глобальное применение", - подчеркнул доктор Брендан Дюпрей.
Фито-вегетационный барьер, созданный при помощи программы ENVI-Met, смоделирован группой экспертов Университета Нархоз под руководством доктора Брендана Дюпрей, для высадки зеленых насаждений на промышленной территории. Указанный метод позволяет снизить уровень загрязнения воздуха промышленной пылью до 40%.
Этот метод основан на схематической высадке деревьев и кустарников для максимального захвата токсичных веществ из воздуха, распространяемых промышленными предприятиями и транспортом.
Высадка зеленых насаждений проводится на основе компьютерного 3D-моделирования, при котором учитывается степень загрязнения воздуха, типы и виды высаживаемых растений, расстояние до источника загрязнения и другие факторы, которые способствуют максимальной эффективности "фитозахвата".
По словам Администратора Программы развития ООН Ахима Стайнер, "использование природных ресурсов является одним из наиболее экономически эффективных подходов для достижения Целей устойчивого развития. Инвестиции в природу - это не только разумное, но и правильное решение".
Университет Нархоз располагает командой экспертов, способных не только создавать инновационные модели по снижению загрязнения воздуха, но и помогать промышленным предприятиям в детальной разработке ландшафтных проектов для снижения воздействия на окружающую среду и человека.
Такие проекты по борьбе с загрязнением воздуха экологичными методами представляются особенно актуальными с учетом того, что на сегодняшний день по данным Всемирной организации здравоохранения подавляющее большинство населения Земли дышит воздухом, в котором уровень загрязнения превышает допустимые пределы.
Содействие нашей стране в достижении Целей устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН, является одним из приоритетов Университета Нархоз. Наряду с предоставлением образования высокого качества и проведения передовых исследований, Нархоз старается вносить свой вклад в развитие инноваций, повышающих качество жизни казахстанцев.
"Для этого мы создали Институт устойчивого развития Казахстана, разрабатывающий проекты с использованием новых зеленых цифровых технологий. Суть проекта Брендана Дюпрей заключается в предотвращении негативного воздействия промышленной пыли на человека. Как известно, зеленые насаждения в целом очищают воздух, но использование деревьев и кустарников для "захвата" пыли является оригинальным решением. Проект профинансирован компанией "АК "Алтыналмас". На стадии обсуждения вопрос применения этой технологии компанией RG Gold”, - отметил Президент Университета Нархоз Мирас Дауленов.
Как обратил внимание Президент Нархоза Мирас Дауленов, "помимо этого, мы стараемся внедрять передовые экологические решения в образование. Так, при реконструкции нашего нового кампуса использованы только экологические материалы, а на территории кампуса высажено более 30 тыс. зеленых насаждений. Это позволило нам сократить выбросы монооксида углерода на 78% и других загрязняющих веществ на 74%. В свою очередь, наши студенты активно разрабатывают проекты в рамках Enactus Kazakhstan в области защиты окружающей среды”.
Напомним, в 2022 году Университет Нархоз признан британским рейтингом Times Higher Education Impact Rankings как лучший частный вуз страны, а в рейтинге QS Asia 2023 Нархоз отмечен наряду с лучшими вузами Китая, Сингапура, Малайзии и других стран Азии.
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