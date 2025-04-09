29 августа 2024 года в Мажилис Парламента Республики Казахстан были внесены проекты законов, касающихся реформы Налогового кодекса. В рамках обсуждения заместитель Премьер-Министра — Министр национальной экономики РК Серик Макашулы Жумангарин рассказал о целях, задачах и концептуальных аспектах предложенных изменений, передаёт BaigeNews.kz.

Создание рабочей группы и обсуждения

Сентябрь 2024 года стал стартом для создания рабочей группы, состоящей из более чем 350 человек, в том числе депутатов, представителей государственных органов, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", общественных объединений и экспертов. Рабочая группа провела 35 заседаний, включая 8 тематических, и активно обсуждала поправки и предложения по законопроектам.

Предложения и изменения в налоговой политике

На сегодняшний день в рабочую группу поступило более 850 поправок. Около половины из них были направлены в Правительство для дальнейшего рассмотрения, так как они носили концептуальный характер и требовали финансовых затрат. В феврале 2025 года Правительство предложило новые инициативы, которые были обсуждены в Мажилисе. Среди них — снижение порога обязательной регистрации для налога на добавленную стоимость (НДС) и повышение ставки НДС с 12% до 16%.

Основные решения и выводы рабочих групп

Ставка НДС будет повышена до 16%, но для социально значимых товаров и услуг, таких как продукты питания, издательство книг и археология, НДС будет полностью отменен. Порог для регистрации по НДС составит 40 миллионов тенге, что позволит исключить мелкие компании из обязательной регистрации. Лекарства и платные медицинские услуги: социально важные лекарства будут освобождены от НДС, а для платных медицинских услуг будет применяться ставка НДС 10%. Корпоративный налог: в социальной сфере он будет введен поэтапно в течение нескольких лет. Сельское хозяйство: для сельхозтоваропроизводителей будет сохранен действующий налоговый режим, включая компенсацию в размере 70%. Обрабатывающая промышленность: для этого сектора будет действовать ставка налога на корпоративный доход в 20%, без налоговых льгот.

Дальнейшие шаги и план работы

В рабочей группе продолжаются активные обсуждения предложений депутатов, и до второго чтения законопроектов планируется окончательно сформировать консенсус по спорным вопросам. Все комитеты Парламента Мажилиса уже предоставили заключения по предложенным законопроектам, и в ближайшее время будет решаться вопрос о принятии проекта Налогового кодекса в первом чтении.

Заключение

Проект Налогового кодекса Казахстана продолжает активно обсуждаться, и в ближайшие месяцы будет внесено окончательное решение по предложенным изменениям. Если законопроект будет принят, это приведет к значительным изменениям в налоговой политике, что затронет все сферы экономики, включая малый и средний бизнес, сельское хозяйство и социальные сферы.