На заседании Мажилиса Парламента Казахстана в первом чтении был представлен проект нового Налогового кодекса, который предусматривает значительные изменения в системе налогообложения, включая снижение порога для регистрации по налогу на добавленную стоимость (НДС), передаёт BaigeNews.kz.

Вице-премьер-министр — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что ставка НДС будет установлена на уровне 16%, а порог для обязательной регистрации по этому налогу — 40 млн тенге.

По словам Жумангарина, снижение порога стало результатом компромисса между бизнес-сообществом и депутатами. Однако, несмотря на это, он отметил, что такие изменения приведут к потере 160 тысяч новых налогоплательщиков и недополучению 400 миллиардов тенге в бюджет.

"НДС будет равен 16%. Порог по НДС – 40 млн тенге. Это плод компромисса, достигнутого после обсуждений с бизнес-сообществом и депутатами. Но хочу подчеркнуть, что на этом фоне мы теряем 160 тысяч новых налогоплательщиков, и недобираем около 400 миллиардов тенге", — отметил вице-премьер.

Кроме того, Жумангарин сообщил о введении новых норм, которые усложнят процесс создания индивидуальных предпринимателей (ИП). Это будет касаться тех, кто ранее совершал налоговые нарушения или имеет бездействующие ИП. Введение более жестких требований направлено на борьбу с неэффективным использованием этой формы бизнеса.

"Мы готовы пойти на такие компромиссы, но и бизнес должен понимать, что новые правила будут иметь долгосрочные последствия для бюджета и налогообложения", — заключил вице-премьер.

Проект Налогового кодекса продолжает обсуждаться в Парламенте, и его окончательное принятие ожидается в ближайшее время.