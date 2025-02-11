Проект Налогового кодекса будет передан в Мажилис до 20 февраля — Бектенов
Олжас Бектенов поручил провести региональные обсуждения проекта Налогового кодекса с предпринимателями и экспертами.
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На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Олжаса Бектенова был рассмотрен вопрос налоговой реформы. По итогам обсуждений в регионах и согласований с бизнес-сообществом, проект Налогового кодекса планируется внести на рассмотрение в Мажилис до 20 февраля, передает BaigeNews.kz.
"Глава государства на встрече с предпринимателями поручил тщательно обсудить с бизнесом, депутатами и экспертами вопросы налоговой реформы", - отметил Олжас Бектенов.
Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил о текущей работе. 10 февраля состоялось обсуждение с палатой "Атамекен" и предпринимателями ключевых вопросов, включая дифференцированные ставки, специальные налоговые режимы и порог постановки на учет по НДС.
"На текущей неделе необходимо провести обсуждения в регионах с участием предпринимателей, экспертов и депутатов маслихатов. Важно получить обратную связь и учесть все предложения. Я также проведу встречи с бизнесом в Астане и одном из регионов. По итогам этих обсуждений и необходимых процедур согласования, до 20 февраля проект Налогового кодекса и сопутствующий законопроект будут внесены в Мажилис", — подчеркнул Премьер-министр.
С сегодняшнего дня свою работу начинают шесть рабочих групп, которые займутся обсуждением инициатив Правительства с бизнес-сообществами в различных регионах страны.
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