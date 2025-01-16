  • 17 Января, 00:20
  • BAIGENEWS

Проект на 12 млн долларов: Инновационные дроны будут производить в Казахстане

Вчера, 22:58
АВТОР
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МСХ РК. Вчера, 22:58
Вчера, 22:58
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Фото: МСХ РК.

Предприятие по изготовлению высокотехнологичных коптеров намерены построить в Алматинской области, передает BaigeNews.kz.

Проект будет реализован при поддержке Министерства сельского хозяйства и АО "KAZAKH INVEST".

Между представителями МСХ РК и инвесторами был подписан меморандум о взаимодействии.

Стоимость проекта, направленного на поддержку индустриально-инновационного развития и диверсификации экономики РК, составляет около 12 млн долларов США.

Производимые дроны будут поставляться не только на внутренний рынок Казахстана, но и экспортироваться в страны Центральной Азии.

В производственном процессе примут участие ведущие инженеры с международным опытом, а также казахстанские специалисты, сообщили в Минсельхозе.

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