Предприятие по изготовлению высокотехнологичных коптеров намерены построить в Алматинской области, передает BaigeNews.kz.

Проект будет реализован при поддержке Министерства сельского хозяйства и АО "KAZAKH INVEST".

Между представителями МСХ РК и инвесторами был подписан меморандум о взаимодействии.

Стоимость проекта, направленного на поддержку индустриально-инновационного развития и диверсификации экономики РК, составляет около 12 млн долларов США.

Производимые дроны будут поставляться не только на внутренний рынок Казахстана, но и экспортироваться в страны Центральной Азии.

В производственном процессе примут участие ведущие инженеры с международным опытом, а также казахстанские специалисты, сообщили в Минсельхозе.