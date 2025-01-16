Проект на 12 млн долларов: Инновационные дроны будут производить в Казахстане
Вчера, 22:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 22:58Вчера, 22:58
176Фото: МСХ РК.
Предприятие по изготовлению высокотехнологичных коптеров намерены построить в Алматинской области, передает BaigeNews.kz.
Проект будет реализован при поддержке Министерства сельского хозяйства и АО "KAZAKH INVEST".
Между представителями МСХ РК и инвесторами был подписан меморандум о взаимодействии.
Стоимость проекта, направленного на поддержку индустриально-инновационного развития и диверсификации экономики РК, составляет около 12 млн долларов США.
Производимые дроны будут поставляться не только на внутренний рынок Казахстана, но и экспортироваться в страны Центральной Азии.
В производственном процессе примут участие ведущие инженеры с международным опытом, а также казахстанские специалисты, сообщили в Минсельхозе.