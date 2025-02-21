С 1 марта в Казахстане стартует "Марафон добрых дел". Инициатива направлена на поддержку волонтёрской и благотворительной деятельности среди казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и информации.

Разработан календарь мероприятий. Он включает тематические события, направленные на повышение общественной активности и развитие социальной ответственности.

По итогам марафона самые активные участники будут награждены в следующих номинациях: "Жүректен жүрекке", "Қоғам игілігі үшін", "Салауатты қоғам", "Жақсылықтың жаршысы", "Инклюзивті келешек", "Табиғат қорғаушысы", "Жануарлар жанашыры", а также в специальных категориях: "Ең мейірімді аймақ", "Ең мейірімді ауыл", "Ең мейірімді ұжым", "Ең мейірімді жоғары оқу орны", "Ең мейірімді мектеп", "Ең белсенді медиа".

В прошлом году в рамках проекта реализовано более 7 000 добрых дел, а общее число участников превысило 50 000 человек.

Для участия необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Qazvolunteer.kz и публиковать информацию о добрых делах в социальных сетях с хэштегами: #ИгіІстерМарафоны2025 #МарафонДобрыхДел2025 #MarathonOfGoodDeeds2025.